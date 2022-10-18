Казань, , 08:52 — REGNUM В Татарии депутаты регионального парламента решили перечислить однодневный заработок в помощь мобилизованным. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

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«Депутаты и сотрудники аппарата Государственного совета РТ приняли решение о перечислении однодневного заработка в фонд поддержки мобилизованных граждан, наших земляков», — говорится в сообщении.

Средства направят в фонд «Ярдәм янәшә» («Помощь рядом») на целевую поддержку и приобретение экипировки, а также предметов первой необходимости для военнослужащих, которые примут участие в специальной военной операции.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Татарии десятки бизнесменов откликнулись на призыв и обратились с предложениями оказать конкретную помощь семьям мобилизованным.

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