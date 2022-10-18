В Татарии депутаты направят часть заработка на поддержку мобилизованных
Казань, 18 октября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Татарии депутаты регионального парламента решили перечислить однодневный заработок в помощь мобилизованным. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.
«Депутаты и сотрудники аппарата Государственного совета РТ приняли решение о перечислении однодневного заработка в фонд поддержки мобилизованных граждан, наших земляков», — говорится в сообщении.
Средства направят в фонд «Ярдәм янәшә» («Помощь рядом») на целевую поддержку и приобретение экипировки, а также предметов первой необходимости для военнослужащих, которые примут участие в специальной военной операции.
Ранее ИА REGNUM передавало, в Татарии десятки бизнесменов откликнулись на призыв и обратились с предложениями оказать конкретную помощь семьям мобилизованным.
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