Петропавловск-Камчатский, , 08:09 — REGNUM На Камчатке проводили в зону спецоперации мобилизованных. Военнослужащие заверили, что отправляются в Донбасс с настроем на победу и главной задачей — освободить Родину от фашистской хунты.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Задача — освободить от фашистской хунты нашу страну, сделать так, чтобы наши рубежи были закрыты. Ребята настроены идти только вперёд. Сейчас всё сделаем и вернёмся живыми и здоровыми», — цитирует мобилизованного Ростислава пресс-служба правительства Камчатки.

«Настрой у нас позитивный. Мы четко понимаем, что от нас требуется, для чего мы туда едем, какие задачи перед нами будут стоять. Всё будет хорошо, и мы скоро вернёмся», — сказал военнослужащий Александр.

«Мы идём туда защищать Родину нашу! Ни шагу назад, как говорили раньше, поэтому мы идём и идём только вперёд», — добавил мобилизованный Антон.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке мобилизованные получили от юнармейцев письма от школьников. Архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор провёл молебен о русском воинстве и благословил военнослужащих на защиту Родины.