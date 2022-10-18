Пекин, , 08:07 — REGNUM Компания BYD, являющаяся ведущим китайским производителем электромобилей, по итогам первых трёх кварталов текущего года ожидает получение чистой прибыли в размере от 9,1 млрд юаней ($1,28 млрд) до 9,5 млрд юаней ($1,3 млрд), что превысит показатель аналогичного периода 2021 года на 272,48% или 288,85%. Об этом со ссылкой на отчётный доклад компании 18 октября сообщает информационный ресурс «Пэнпай».

BYD Song MAX Car.autohome.com.cn

По итогам только третьего квартала чистая прибыль BYD ожидается в диапазоне от 5,5 млрд юаней ($774,6 млн) до 5,9 млрд юаней ($830,9 млн), что обеспечивает рост, соответственно, на величину от 336,6% до 365,11% в годовом выражении. По итогам года BYD прогнозирует размер чистой прибыли более 10 млрд юаней ($1,4 млрд).

В количественном выражении объём продаж автомобилей от BYD за период с января по сентябрь превысил 1,18 млн единиц, что больше показателя за аналогичный период 2021 года на 249,56%.

Напомним, на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей китайская компания BYD занимает третье место с долей 12,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший производитель электромобилей Китая — компания BYD — выкупила участок земли под строительство крупного завода в Таиланде.

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