Лондон, 18 октября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Обладателем Букеровской премии по литературе стал писатель из Шри-Ланки Шехан Карунтилака. Решение жюри опубликовано 17 октября на сайте премии.

Дарья Драй, ИА REGNUM Книги

Роман-победитель «Семь лун Маали Алмейды» (The Seven Moons of Maali Almeida) рассказывает о приключениях погибшего военного корреспондента и фотографа Маали Алмейды. По сюжету у главного героя после гибели есть только семь лун, чтобы привести близких ему людей к секретному месту, где спрятаны фотографии, которые могут потрясти всю страну.

Председатель жюри британский искусствовед и писатель Нил Макгрегор охарактеризовал роман как «метафизический триллер, загробный нуар, который растворяет границы не только разных жанров, но также жизни и смерти, тела и души, Востока и Запада».

По мнению Макгрегора, роман Карунтилака поможет читателю открыть для себя не только ужасы гражданской войны в Шри-Ланке, но и «нежность и красоту, любовь и верность, стремление к идеалу, который оправдывает каждую человеческую жизнь».

Букеровскую премию вручила победителю британская королева-консорт Камилла. Карунтилака также получит денежный приз в размере около $57 тыс. Премия вручается ежегодно художественному произведению, написанному на английском языке. В этом году на главный приз претендовали 169 произведений, из них в финальный список вошли только шесть работ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что обладателем Международной Букеровской премии стала писательница из из Нью-Дели Гитанджали Шри за роман «Могила из песка» (Tomb of Sand).