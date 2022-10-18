Ейск, Краснодарский край, , 08:05 — REGNUM После падения военного самолёта Су-34 в Ейске взрыва не было. Об этом 18 октября рассказал журналистам глава МЧС России Александр Куренков.

Пожар после падения Су-34 в Ейске Цитата из видeo: «ЧП в Ейске». 17.10.2022

«Самолет при падении ударился о дом, разрушился, тем самым при разрушении разлилось горючее. Как такового взрыва не было, потому что рядом стоящие строения не потеряли даже остекление. Никакого взрыва не было, есть повреждение дома, оно характерное, всё понятно», — сказал он.

Также Куренков уточнил, что из-за разлива топлива произошёл пожар, в результате которого есть пострадавшие, и добавил, что этому пожару был присвоен четвертый ранг сложности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число погибших в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в городе Ейске в Краснодарском крае достигло 13 человек.