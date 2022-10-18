Мадрид, 18 октября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Испанская энергетическая компания Enagas допустила, что может отказаться от приема сжиженного природного газа (СПГ) в свои терминалы из-за перегрузки мощностей, сообщило агентство Reuters со ссылкой на организацию.

とまりん♪ Терминал СПГ

В корпорации пояснили, что загрузка терминалов сверх допустимых норм нарушает безопасное использование инфраструктуры. В Enagas добавили, что такая ситуация будет наблюдаться до начала ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября власти Испании объявили об увеличении возможностей страны по отправке природного газа во Францию и Италию. Газета Financial Times сообщила о том, что Мадрид хочет стать газовым хабом для помощи ЕС в рамках решения энергетического кризиса.