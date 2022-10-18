Иркутск, 18 октября, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В Иркутской области урожай картофеля и овощей превысил прошлогодний, — сообщает 18 октября телегам-канал правительства Приангарья. Сельскохозяйственные организации и фермеры накопали 82,6 тысячи тонн картофеля. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Также в регионе собрали 27,6 тысячи тонн овощей открытого грунта, что в 1,3 раза больше прошлогоднего урожая.

(сс) sbj04769 Картофель

«В этом году урожайность картофеля выше показателя прошлого года на 16%, урожайность овощей выше на 18%. Лидеры- Иркутский, Усольский и Черемховский, Ангарский и Братский районы», — сказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Собранный урожай в полной мере обеспечит внутренний рынок Иркутской области продукцией собственного производства, в том числе картофелем и овощами открытого грунта — морковью, свеклой, луком и капустой, которые составляют полный «борщевой набор».

Как сообщало ИА REGNUM, в Приангарье проходят сельскохозяйственные ярмарки для обеспечения жителей картофелем и овощами на зиму.

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