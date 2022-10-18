Улан-Удэ, 18 октября, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Главный врач Больницы скорой медицинской помощи им. В. В. Ангапова в Бурятии Вячеслав Дондоков отправится добровольцем на специальную военную операцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

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После окончания Санкт-Петербургской медицинской академии он проходил службу в армии в звании старшего лейтенанта медицинской службы.

Глава минздрава республики Евгения Лудупова отметила, что поступок главврача должен стать побуждением к ещё более усердной работе медиков. По её словам, одна из особенностей профессии врача в том, что они всегда первыми идут на помощь в опасные места.

«Вам нужно создавать здесь надежный и прочный тыл. В его отсутствие не только не ослабить позиции больницы, но и улучшить их. Это пример патриотизма для нас всех, патриотизм — не только с оружием в руках. Он должен проявляться на каждом рабочем месте», — обратилась она к сотрудникам БСМП.