Вашингтон, , 08:01 — REGNUM Причиной ракетных испытаний в КНДР стало укрепление военного сотрудничества США, Южной Кореи и Японии, заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен в ходе выступления в Стэнфордском университете.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

«Я думаю, что Ким Чен Ын увидел это и ему это не понравилось», — заявил он.

Блинкен признал, что возобновление военных учений Вашингтона вместе с Сеулом и Токио стало причиной ракетных пусков со стороны Северной Кореи. Он добавил, что США намерены и в дальнейшем активизировать военное сотрудничество с Южной Кореей и Японией.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября постпред КНДР при ООН Ким Сон обвинил США в эскалации напряженности на Корейском полуострове. По его словам, Вашингтон продолжает совместно с Сеулом проводить военные учение, что угрожает безопасности Северной Кореи. Дипломат подчеркнул, что наращивание Пхеньяном вооружений вызвано враждебными действиями со стороны Соединенных Штатов.