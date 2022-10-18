Донецк, , 07:58 — REGNUM Вооружённые формирования нацистского киевского режима обстреляли населённые пункты Александровка и Каштановое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Каштанового со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 05:35 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункты было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Также указывается, что в 05:40 бандеровцы выпустили четыре снаряда калибра 152 мм по Александровке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что приморским семьям военнослужащих-участников спецоперации в социально-бытовых вопросах помогают юнармейцы, депутаты, студотряды и волонтёры.