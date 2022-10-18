Анадырь, , 07:56 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин оценил работу военкоматов на востоке округа.

Мобилизация Александр Полегенько © ИА REGNUM

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«Всем необходимым военкоматы обеспечены, процесс мобилизации проходит системно и без суеты. Сотрудники понимают, что делать, налажено взаимодействие с муниципалитетами — везде на местах комиссии возглавляют главы районных администраций.

Главное — организована качественная фильтрация резервистов — только с опытом, хорошим здоровьем и нужными ВУС.

Администрации муниципалитетов участвуют в работе — проводят индивидуальную работу с резервистами/добровольцами. Смотрят на здоровье, состав семьи, кредитную нагрузку, место работы. Важно и для фильтрации, и для поддержки родных и близких защитников.

В Анадыре организована выдача аптечек, тёплых вещей, снаряжения, средств связи. Всего, что может пригодиться на месте несения службы. Хорошая возможность, чтобы собраться и привести свои вещи и быт в порядок.

При необходимости, узкие специалисты #ГУЗЧОБ проводят медицинские осмотры резервистов.

О мерах поддержки: анкетирование в районах позволяет максимально упростить доступ к помощи, снизить бюрократию. Нужно, чтобы защитник не думал о том, обеспечена ли его семья — эту заботу берём на себя. Своих не бросаем», — наптсал в своём телеграм-канале Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряды Вооружённых сил России для борьбы с киевскими нацистами на территории б. УССР вступили более 150 жителей Камчатки.