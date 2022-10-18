Красноармейский район, Челябинская область, 18 октября, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В посёлке Мирном Красноармейского района Челябинской области на школьной ярмарке выручили 72 тыс. рублей. Деньги решили передать мобилизованным, пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Участие в распродаже приняли ученики среднего и старшего звена и студенты Аргаяшского аграрного техникума. Они продавали выпечку, фрукты, овощи, домашние заготовки, комнатные цветы, заколки, браслеты и даже живого петуха, пишет местная газета «Маяк «.

Замдиректора по воспитательной работе Козыревской школы Диана Ражева рассказала изданию, что такая ярмарка прошла здесь впервые. Общими усилиями выручили 72 320 рублей. Дети и подростки смогли продать абсолютно всё. Ярмарку посетили жители Мирного и двух соседних деревень.

Ражева добавила, что теперь благотворительные ярмарки будут проводиться каждые весну и осень. Она также выразила надежду на то, что неспокойные времена скоро закончатся и вырученные на них средства будут предназначаться для других целей.