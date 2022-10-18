Иркутск, 18 октября, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В Приангарье 127 млн рублей направлено на инфраструктуру и материально-техническое оснащение специальных коррекционных школ. Также эти средства пошли на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности учреждений, сообщает 18 октября телеграм-канал правительства Иркутской области.

Правительство Иркутской области Иркутская область. В школе-интернате поселка Целинные Земли Тулунского района построили новое здание модульной столовой

В рамках проводимых мероприятий в коррекционной школе-интернате поселка Целинные Земли Тулунского района построили новое здание модульной столовой. Приобрели оборудование и оснащение для видеонаблюдения.

«Наши коррекционные школы вошли в 2022–2023 году в федеральную программу модернизации школьных систем образования. В текущем году мы завершим ремонт фасада и кровли в СКШ № 2 г. Черемхово, а в 2023 году проведем капитальный ремонт в СКШ № 19 г. Тайшета, СКШ в Бодайбо, СКШ № 6 Иркутска и СКШ № 27 г. Братска», — сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2022 года стало известно, что Иркутская область получит дополнительное федеральное финансирование на капремонт школ в 2023 году.

Читайте также: Приангарье сможет отремонтировать больше школ