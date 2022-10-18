Тегеран, 18 октября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. 17 октября сотрудники правоохранительных органов северной иранской провинции Гилян объявили об аресте 880 человек в связи с недавними беспорядками. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Заместитель начальника полиции Хоссейн Хассанпур заявил, что арестованные были причастны к нападениям на граждан и нанесению ущерба общественному имуществу. По словам чиновника, некоторые из них уже были переданы в судебные органы, при этом другие лица, не имевшие судимости, были освобождены после расследования.

Хассанпур отметил, что также была выявлена и ликвидирована группа, которая планировала акты саботажа на территории провинции.

«У них также было изъято несколько единиц холодного оружия и бутылок с зажигательной смесью», — подчеркнул представитель полиции.

Протесты вспыхнули в Иране месяц назад после гибели 22-летней Махсы Амини под стражей в полиции Тегерана. Демонстрации вскоре переросли в беспорядки, в ходе которых были подожжены машины скорой помощи и причинен ущерб общественному имуществу.