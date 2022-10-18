Тегеран, , 07:58 — REGNUM 17 октября посол Ирана в Азербайджанской Республике Аббас Мусави заявил, что продолжающиеся военные учения Корпуса стражей Исламской революции посылают четкий сигнал о том, что страна готова защищать свои границы и дать твердый ответ на любую угрозу со стороны внерегиональных государств. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Эмблема КСИР

Посол сделал комментарий на своей странице в Twitter, в тот же день, когда начались учения сухопутных войск КСИР в районе Арас на северо-западе Ирана.

Мусави написал: «Учения КСИР посылают четкое послание мира и дружбы, а также укрепления устойчивой безопасности соседним странам. Послание для врагов состоит в том, чтобы объявить о готовности защищать границы Ирана и дать твердый ответ на любую угрозу и вмешательство со стороны внерегиональных стран и режимов».

По словам командующего сухопутными силами КСИР бригадного генерала Мохаммада Пакпура, учения включают, среди прочего, операции с парашютом, боевые операции на вертолетах, а также операции боевых беспилотников и беспилотников-смертников.

Ранее командующий КСИР сделал аналогичные комментарии по поводу учений, заявив, что они передают послание мира, дружбы и прочной безопасности соседям Ирана.