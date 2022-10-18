Якутск, , 08:06 — REGNUM В дополнение к федеральным и региональным мерам поддержки родственников военнослужащих в Якутске предусмотрели ещё пять способов помочь семьям. В том числе людям намерены раздать наборы овощей, сообщил в своём телеграм-канале глава города Евгений Григорьев.

Овощи b1-foto

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Помимо этого, предусмотрены единовременная выплата в 30 тыс. рублей, внеочередное зачисление в детский сад, отсрочка от арендной платы за землю или иное муниципальное имущество. В мэрии также намерены помочь в обеспечении военнослужащих снаряжением. Городской центр поддержки семей участников спецоперации также готов оказывать семьям юридическую, психологическую, информационную и иную помощь.

«На все указанные меры социальной и материальной поддержки семей мобилизованных граждан предусмотрены средства в муниципальном бюджете и в резервном фонде», — отметил Евгений Григорьев.

В соцсетях инициатива с борщевым набором вызвала неоднозначную реакцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом по Якутии для семей военнослужащих предусмотрены единовременные выплаты в размере 200 тыс. рублей, освобождение от оплаты посещения ребёнком детского сада, бесплатное горячее питание для школьников.