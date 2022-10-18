Тегеран, 18 октября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. 17 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что беспорядки и повреждение общественного имущества недопустимы ни в одной части мира, и Иран не является исключением. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

En.mfa.ir Хосейн Амир Абдоллахиан

Высокопоставленный дипломат сделал комментарий в твиттере в ответ на санкции, введенные Европейским союзом против Ирана в связи с недавними беспорядками в стране.

АмирАбдоллахиан заявил, что ЕС вновь прибегнул к неэффективному инструменту санкций против иранцев, допустив просчеты и приняв неконструктивные меры, основанные на неверной информации.

Министры иностранных дел ЕС ввели санкции в отношении 11 иранских физических и 4 юридических лиц, включая полицию и правоохранительные органы страны.

Блок обвинил иранских лиц, против которых были направлены санкции, в нарушениях прав человека в связи с недавними беспорядками, вспыхнувшими в Иране после гибели Махсы Амини, 22-летней иранки, которая скончалась под стражей полиции.