Тегеран, , 08:10 — REGNUM Эксклюзивная выставка иранской продукции стартовала в Дохе (Катар), объявил представитель министерства промышленности, шахт и торговли Омид Калибаф. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 17 октября.

Доха, столица Катара Francisco Anzola

Калибаф заявил, что эксклюзивная выставка Исламской Республики Иран в Дохе (Катар) пройдет по 20 октября.

«14 иранских компаний в товарной группе пищевой промышленности, ремесел, коммерческих услуг и страхования передовых систем промышленного пожаротушения, кожевенных, нефтяных и газовых технологий представят посетителям свою продукцию», — отметил он.

Приветствуя Чемпионат мира по футболу в Катаре как уникальную возможность для коммерческого развития и туризма, Калибаф подчеркнул, что торговые переговоры с катарской стороной по интересующим темам будут проведены в кулуарах выставки.

Эксклюзивная выставка Исламской Республики была открыта ранее в присутствии вице-президента Ирана по экономическим вопросам Мохсена Резаи и главы иранской Организации содействия торговле (TPO) Алирезы Пейман-Пака.