Томск, 18 октября, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Томская область за девять месяцев 2022 года поставила на экспорт продукции агропромышленного комплекса на 61,4 млн долларов. Это в 1,7 раза больше, чем в январе–сентябре 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

По данным центра Агроэкспорт при Минсельхозе России, за аналогичный период прошлого года объём экспорта сельхозпродукции из Томской области составил 36,5 млн долларов.

Так, втрое вырос экспорт масложировой продукции (до 30,1 млн долларов) и зерновых культур (618,3 тыс.), в пять раз — молочной продукции (2,3 млн), в два раза — продукции пищевой и перерабатывающей промышленности (10 млн).

«Наиболее популярными направлениями томского экспорта АПК являются Китай (12,6 млн долларов), Вьетнам (10,8 млн долларов), Казахстан (7,2 млн долларов) и Монголия (6,6 млн долларов)», — добавили в администрации.