Тегеран, 18 октября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. 17 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан поздравил нового главу МИД Танзании Стергомену Лоуренс Такс с назначением на данный пост. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

АмирАбдоллахиан также искренне поздравил правительство и народ Танзании с 40-й годовщиной установления официальных отношений между двумя странами.

Министр иностранных дел Ирана выразил уверенность в том, что дружественные и давние отношения между Исламской Республикой Иран и Республикой Танзания будут укрепляться в политической, экономической, научно-культурной областях, а также в других сферах, представляющих взаимный интерес.

Согласно сообщениям Mehr News, иранский дипломат также призвал к дальнейшему сотрудничеству на международной арене во время пребывания в должности нового министра иностранных дел Танзании.