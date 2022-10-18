Тегеран, 18 октября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. 17 октября министр энергетики Ирана Аль-Акбар Меграбян подчеркнул важность сотрудничества с государствами Латинской Америки и призвал к укреплению отношений с Никарагуа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Меграбян выступил с речью на видеоконференции с никарагуанской делегацией. Ссылаясь на историю сотрудничества Ирана со странами Латинской Америки, включая Никарагуа и Венесуэлу, министр отметил, что эти отношения на сегодняшний день являются эффективными.

Меграбян также подчеркнул необходимость установления экономических и политических связей с другими странами на основе взаимных интересов.

Со своей стороны, старший советник президента Никарагуа по инвестициям и торговле призвал изыскать возможности для дальнейшего двустороннего сотрудничества.

Лауреано Ортега сообщил, что он с оптимизмом смотрит на итоги заседания совместной экономической комиссии Манагуа и Тегерана.