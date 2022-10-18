Тегеран, , 08:48 — REGNUM 17 октября ассоциация дружбы Ирана и Китая и совместная парламентская группа дружбы рассмотрели пути улучшения взаимной координации и сотрудничества между Пекином и Тегераном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На встрече между двумя группами глава ассоциации дружбы Ирана и Китая Аледдин Боруджерди отметил стратегическое значение дружественных связей между двумя народами, подчеркнув, что за тысячи лет отношений между Китаем и Ираном не происходило разрыва дипломатических связей.

Что касается превосходства Китая в технологиях, экономике и различных отраслях промышленности в мире, иранский депутат парламента подчеркнул необходимость использования существующих возможностей для реализации совместных контрактов.

Боруджерди, который является бывшим председателем Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента, а также бывшим послом в Китае, отметил ключевую роль парламента Ирана как надзорного органа в решении вопросов, связанных с двусторонними отношениями.

Ахмад Амирабади Фарахани, председатель Парламентской группы дружбы Иран-Китай, заявил, что администрация президента Ибрагима Раиси придает большое значение подходу «Взгляд на Восток», призывая уделять больше внимания расширению связей с Китаем.