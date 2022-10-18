Тегеран, 18 октября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Иранские спортсмены были представлены как вторая команда на чемпионате Азии по тяжелой атлетике 2022 года в Манаме (Бахрейн). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 17 октября.

Тяжелая атлетика

Мужская сборная Ирана вошла в тройку лучших во время церемонии закрытия азиатского турнира, проходившей в столице Бахрейна 16 октября. Узбекистан и Китай заняли первое и третье места соответственно.

Десять членов иранской сборной завоевали четыре золотые, пять серебряных и семь бронзовых медалей на азиатских соревнованиях.

Кроме того, иранская спортсменка Эльхам Хоссейни установила исторический рекорд, завоевав три золотые медали на соревнованиях среди женщин в весовой категории 81 кг.

Согласно данным Mehr News, чемпионат Азии по тяжелой атлетике 2022 года проходил в Манаме с 6 по 16 октября.