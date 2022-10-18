Абу-Даби, , 07:43 — REGNUM Объединенные Арабские Эмираты поддерживают усилия Саудовской Аравии по обеспечению энергетической безопасности. Об этом говорится в официальном заявлении МИД ОАЭ.

ОАЭ Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Объединенные Арабские Эмираты полностью поддерживают усилия Саудовской Аравии, направленные на достижение энергетической стабильности и безопасности, а также удовлетворение интересов производителей и потребителей нефти, что будет способствовать росту мировой экономики», — говорится в сообщении.

В ОАЭ добавили, что решение стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти не является политически ангажированным. Министерство подчеркнуло, что решение было принято на основе общих интересов и носило, скорее, технический характер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США заявили о планах высвободить из своего стратегического резерва еще 10-15 млн баррелей нефти. Таким образом Вашингтон намерен сдержать рост цен на топливо в стране, а также поддержать баланс на нефтяном рынке.