Тегеран, 18 октября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Сухопутные силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) начали масштабные военные учения в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 октября.

Tasnimnews.com КСИР

Учения являются частью ежегодной миссии, направленной на повышение боеготовности сухопутных войск КСИР. Кроме того, учения продемонстрируют текущие технические возможности иранских сил.

Командующий сухопутными силами КСИР бригадный генерал Мохаммад Пакпур заявил, что учения призваны донести послание мира, дружбы и прочной безопасности до региональных соседей.

Согласно данным IRNA, на повестке дня учений — операции с парашютом, ночные манёвры, боевые действия на вертолетах с использованием беспилотников-смертников, а также строительство моста через реку Арас, контроль дорог, захват высот и уничтожение потенциальных целей.