Посёлок Усть-Уда, Иркутская область, 18 октября, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Новые операционные светильники поступили в Усть-Удинскую районную больницу, сообщает 18 октября телеграм-канам минздрава Иркутской области.

Минздрав Иркутской области Иркутская облазь. Новые операционные светильники

Оборудование общей стоимостью около 2 млн. рублей установили в операционном блоке и перевязочной Усть-Удинской районной больницы. Эффект холодного света в новом оборудовании не допускает нагрева рабочего пространства и головы хирурга. Управляют светильниками при помощи пульта.

«Проект модернизации первичного звена позволяет оснастить медучреждения региона хорошим оборудованием. В первую очередь современным оборудованием дооснащаются больницы в малых городах», — отметил осуществляющий полномочия министра здравоохранения региона Алексей Шелехов.

Всего по проекту модернизации первичного звена здравоохранения до конца года в медучреждения региона запланировано поставить 64 единицы оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года три новых аппарата искусственной вентиляции легких приобрели для Железногорской районной больницы.

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