Новосибирск, , 07:42 — REGNUM Новосибирский метрополитен сообщил об изменениях в правилах списания денежных средств при оплате банковскими картами MasterCard/Visa. Информация появилась на официальном сайте подземки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Новосибирский метрополитен Nsk-metro.ru

«При оплате первой поездки за день картой MasterCard блокируется 1 рубль. Стоимость всех поездок за день списывается через несколько дней, — говорится в сообщении. — При оплате проезда картой Visa стоимость всех поездок за день списывается одной суммой в конце дня. Списание за поездки, совершённые в конце расчётных суток (после 21:00) может быть перенесено на следующий день».

Отмечается, что пассажиры смогут контролировать оплату проезда с помощью мобильного приложения GorodPay или в личном кабинете на сайте lk. informseti.ru.