Пермь, , 07:40 — REGNUM В соцсети «В Контакте» создана петиция, где автор призывает муниципальные власти отказаться от строительства главного новогоднего ледового городка в Перми. Деньги, запланированные на возведение объекта, направить в помощь мобилизованным резервистам.

Строительство ледового городка Наталья Хомутова

Обращение уже поддержали более 1300 человек. «Давайте поможем нашим мужчинам и проголосуем за перенаправление средств, предполагаемых на строительство ледового городка, на помощь и поддержку мобилизованных жителей Пермского края», — говорится в обращении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее на портале госзакупок объявили аукцион на возведение новогоднего ледового городка в Перми. Начальная цена контракта составила 30 млн рублей.

Стоит отметить, глава Перми Алексей Дёмкин заявил, что чиновники мэрии откажутся от праздничных корпоративов. В городе не будут запускать новогодний фейерверк. Но от ледового городка не откажутся.

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