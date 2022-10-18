Кривой Рог, Украина, 18 октября, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Взрывы произошли в городе Кривом Роге на территории б. УССР. Об этом 18 октября сообщил глава города Александр Вилкул в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Кривой Рог

Вилкул уточнил, что взрывы произошли в северной части города. Также он отметил, что якобы из района города Волгодонска на территории России были запущены ракеты X-101. Их возможный прилёт ожидается, по данным главы города, в 07:50 мск.

Глава Кривого Рога призвал жителей находиться в укрытиях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге в нескольких регионах на территории б. УССР. Также сообщалось, что в Николаевской области частично пропало электроснабжение.