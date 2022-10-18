Барнаул, 18 октября, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю 18 октября известила о вступлении в силу приговора 1-го Восточного окружного военного суда в отношении гражданина центральноазиатской республики, 1999 г. р., признанного виновным в финансировании терроризма.

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Следствием и судом установлено, что осуждённый, обучаясь на четвёртом курсе одного из университетов Алтайского края, являясь приверженцем идей радикального ислама, нашел в интернете информацию о том, что в интересах международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществляется сбор финансовых средств.

Зная, что деятельность данной организации направлена на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма, а также совершение террористических преступлений, иностранец перевёл имевшиеся у него на тот момент деньги на расчётный счет, используемый в интересах участников подразделения МТО, физически находившихся на территории Сирии.

В ходе следствия также установлено, что осуждённый пытался привлечь к финансированию запрещённой террористической организации — «братьям на джихад в борьбе с неверными» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — своих знакомых. Однако все они отказались оказывать содействие.

Суд апелляционной инстанции оставил приговор в отношении иностранца без изменений: за совершённое преступление террористической направленности мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, первые два года из которых он проведёт в тюрьме.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Барнауле Алтайского края местного жителя, который планировал акции устрашения против мигрантов по заданию киевской националистической организации.

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