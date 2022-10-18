Киев, , 07:24 — REGNUM Бывший посол Киева в Берлине Андрей Мельник в своем микроблоге обрушился с критикой на федерального министра Германии по особым поручениям Вольфганга Шмидта, ранее сравнившего военную помощь киевскому режиму с выпуском ракет «Фау-2» в Третьем рейхе.

Андрей Мельник Germany.mfa.gov.ua

Дипломат призвал германского чиновника отказаться от «фальшивых аргументов». Мельник также отметил, что бандеровские боевики срочно нуждаются в немецких танках «Леопард 2». Экс-посол добавил, что такая помощь значительно поможет Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вольфганга Шмидта также осудила член комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, которая потребовала от политика «углубить его познания в оружии». Она назвала неуместным и неправильным сравнение с вооружений ФРГ с нацистским.

Вместе с тем ранее Штрак-Циммерманн призывала поставить немецкие танки киевским боевикам, чтобы бандеровский режим пережил зиму.

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