Новосибирск, , 07:26 — REGNUM В Новосибирске задержан генеральный директор АО «Кудряшовское» Владимир Гавриленко. Об этом сообщил «Ъ-Сибирь» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что в офисах предприятия прошли обыски. Основание — ряд уголовных дел за множественные факты загрязнения рек, гибели рыбы, повреждения и уничтожения лесных насаждений, порчи земли. Меру пресечения Гавриленко должны избрать 18 сентября.

Отметим, что «Кудряшовское» на территории Новосибирской области управляет свиноводческим комплексом, мясокомбинатом, комбикормовым заводом и земельным фондом для выращивания зерна.