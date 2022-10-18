Красноярск, , 07:21 — REGNUM В Красноярском крае на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом. Об этом в своём телеграм-канале 18 октября сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Эпидемия гриппа Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, в крае продолжает снижаться уровень заболеваемости ОРВИ. За прошедшую неделю за медпомощью обратились 10 139 жителей региона. Это на 5,9% меньше, чем на предыдущей неделе.

От гриппа вакцинировались почти 740 тысяч жителей края, добавил Горяев.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России в преддверии нового этапа эпидемического подъёма заболеваемости выявили первый завозной случай заражения вирусом гриппа типа А (H3N2).

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