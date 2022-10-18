Вашингтон, 18 октября, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Соединенные Штаты заинтересованы в наращивании своего присутствия в Арктике, однако это может привести к противостоянию с Россией, заявил сенатор США от штата Мэн Ангус Кинг в эфире телеканала CNN.

Арктика

«Если вы взглянете на Средиземное море, то там более тысячи лет шли войны, чтобы определить отношения между странами, расположенными вокруг Средиземного моря. Вопрос состоит в том, можем ли мы открыть Арктику и избежать конфликта», — заявил политик.

По мнению Кинга, климатические изменения привлекли большое внимание к арктическому региону из-за новых транспортных морских путей и запасов природных ресурсов. Он подчеркнул, что Арктика важна для США обеспечения национальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белый дом США объявил о планах учредить должность посла Соединенных Штатов по вопросам Арктики. Предполагается, что новый сотрудник американского Госдепа будет взаимодействовать с представителями других государств по вопросам, связанным с арктическим регионом. Ранее МИД России отметил, что в стратегии США по Арктике появились антироссийские установки.