Барнаул, 18 октября, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Высокая пожароопасность, сохранившаяся во многих районах Алтайского края, привела к десяткам пожаров. Как сообщает 18 октября ГУ МЧС РФ по региону, за последние сутки в крае был ликвидирован 51 очаг: в 28 случаях горела трава, в 11 — мусор.

МЧС Травяной пожар

«Ситуацию осложняла ветреная погода и отсутствие осадков. Для оперативного обнаружения возгораний и организации первичных мер по тушению была организована работа патрульных групп. Случаев перехода природных пожаров на территории населённых пунктов не допущено», — пояснили спасатели.

По их словам, особенно серьёзной была ситуация в окрестностях села Мыски Каменского района, где в нескольких километрах возникло возгорание камыша. Ветер гнал огненный фронт в сторону построек, создавая угрозу населённому пункту. На место были стянуты силы и средства федеральной и краевой пожарной охраны, работала патрульная группа Гоноховского сельсовета, для опашки была задействована фермерская техника.

На случай ухудшения ситуации в село из Барнаула прибыли бойцы аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, а также 25 сотрудников правоохранительных органов от Каменского отдела полиции. Был организован постоянный контроль обстановки, окарауливание территории.

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали горение там, где это было возможно (часть местности — болотистая, проезд спецтехники туда невозможен). С южной стороны села пожарными был применён встречный пал. Вскоре обстановка была стабилизирована, пожар локализован благодаря совместным усилиям служб территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС, угрозы населённому пункту нет.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, с 18 по 21 октября в регионе сохранится высокая, местами чрезвычайная пожароопасность.

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