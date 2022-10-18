Южно-Сахалинск, , 07:13 — REGNUM В Южно-Сахалинске на должность военного комиссара назначен бывший начальник городского отдела ГИБДД УМВД России Валентин Лебедев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии столицы Сахалина.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Приоритетом в работе при проведения частичной мобилизации для меня сейчас является соблюдение требований действующего законодательства, недопущение нарушений процедур призыва граждан в рамках частичной мобилизации. Непосредственно связываемся с сотрудниками администрации, которые помогают решать очень много поставленных перед нами задач», — отметил Лебедев.

Новый военком Южно-Сахалинска подчеркнул, что случай каждого подлежащего мобилизации рассматривается индивидуально. Особое внимание уделяется добровольцам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Партизанске Приморья правоохранители расследуют причины смерти военного комиссара Партизанского и Лазовского района Романа Малык. По информации городской администрации, военком трагически погиб 14 октября.