Оренбург, 18 октября, 2022, 07:13 — ИА Регнум. В Оренбурге кадетский корпус им. И. И. Неплюева возглавит подполковник Алексей Поснов. Об этом сообщили в областном министерстве образования, которому подведомственно учреждение.

министерство образования Оренбургской области кадетский корпус им. И. И. Неплюева в Оренбурге

К работе в новом статусе Поснов приступит с 24 октября. Ранее он занимал пост военного комиссара Южного округа Оренбурга.

В министерстве подчеркнули, что перед директором стоят задачи по включению учреждения в региональные и федеральные программы развития. Не менее важной станет деятельность по возрождению профильного компонента кадетской школы-интерната как школы с начальной лётной подготовкой.

Алексей Поснов родился в 1968 году. В 1990 г. окончил Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище имени Г. Г. Орджоникидзе по специальности «Командная тактическая войск противовоздушной обороны сухопутных войск» (так указано в документах). Службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации посвятил 23 года.