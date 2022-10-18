Александровский район, Томская область, 18 октября, 2022, 07:12 — ИА Регнум. В Томской области следователи начали проверку по факту инцидента с пассажирским теплоходом «Восход-69». Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления СКР на транспорте.

Телеграм-канал администрации Александровского района Томской области «Восход» на Оби

По данным следствия, днём 17 октября теплоход при выполнении рейса по расписанию на реке Обь по маршруту Каргасок — Стрежевой заглох из-за поломки. В результате судно застряло в 20 км от села Новоникольское.

«На борту судна находились 19 пассажиров. В результате происшествия пострадавших нет, судно повреждений не получило и находится на плаву», — добавили в ведомстве.

В администрации Александровского района рассказали, теплоход отбуксируют до Новоникольского, после чего пассажиров до пункта назначения доставят вертолётом. В рамках проверки следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.