Якутск, , 07:17 — REGNUM Продумывается логистика доставки посылок для бойцов из Якутии, которые находятся в Южном федеральном округе. Почти все военнослужащие, проходящие учения в Восточном военном округе, дополнительное снаряжение уже получили, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в оперативном штабе региона.

Дополнительная экипировка для мобилизованных пресс-служба правительства Оренбургской области

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Сбор и доставку помощи осуществляли Координационный центр республики по вопросам мобилизации и региональное министерство молодёжи.

«Совместно с Единым координационным центром республики в Москве будет налаживаться логистика доставки посылок из Якутии в Южный военный округ», — отметили в оперштабе.

Приём предметов обмундирования продолжается. Посылки формируют в Якутске.

Как сообщало ИА REGNUM, для оказания всесторонней помощи участникам спецоперации в защиту Донбасса и их семьям в Якутии будет создан единый координационный центр. Такое решение принял 14 октября глава республики Айсен Николаев.