Иркутск, 18 октября, 2022, 07:10 — ИА Регнум. В связи с трагедией в Ейске, где накануне, 17 октября, упал самолет Су-34, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнование. В своем телеграм-канале он написал:

Цитата из видeo: «ЧП в Ейске». 17.10.2022 Пожар после падения Су-34 в Ейске

«В Ейске на жилой дом упал военный самолет. 13 человек погибли, есть раненые. Среди пострадавших — в том числе беременные женщины. То, что произошло, действительно страшно. Всё случилось вечером, когда многие были дома. Президент страны уже поручил оказать пострадавшим необходимую помощь. Мои самые искренние соболезнования родным и близким погибших. А всем, кто сейчас в больнице — скорейшего выздоровления».

Также глава Приангарья проинформировал о завершении разбора завалов. За время поисково-спасательной операции спасены 68 человек, еще более 360 были эвакуированы, заявили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске достигло 13 человек.

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