Канберра, 18 октября, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в распространённом 18 октября заявлении подтвердила отмену решения предыдущего правительства Скотта Моррисона о признании Иерусалима столицей Израиля.

Иван Шилов ИА REGNUM Иерусалим

В документе подчёркивается, что действующее правительство Австралии считает необходимым определение окончательного статуса Иерусалима только в рамках мирных переговоров, как это и предполагалось ранее.

Пенни Вонг «Это отменяет признание правительством Моррисона Западного Иерусалима столицей Израиля».

Вонг отметила, что посольство Австралии как и прежде остаётся в Тель-Авиве и выразила сожаление, что к опрометчивому изменению позиции Австралии привело «решение Моррисона играть в политику».

Как сообщало ИА REGNUM, новое лейбористское правительство Австралии «незаметно» отказалось от признания Западного Иерусалима столицей Израиля.

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