Лондон, , 07:08 — REGNUM свой вклад в возмущение политикой премьер-министра Великобритании Лиз Трасс внёс кот Ларри, проживающий на Даунинг-стрит и занимающий уже много лет почётную должность Главного Мышелова Резиденции Правительства страны. Запись с упоминанием Трасс была сделана 17 октября в личном аккаунте Twitter кота Ларри.

Офис премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне (сс) robertsharp

«Лиз Трасс — бывший премьер-министр, просто она еще не знает об этом», — сказано в сообщении от имени кота Ларри.

Кот Ларри занимает должность Главного Мышелова Резиденции Правительства (Chief Mouser to the Cabinet Office) Великобритании с февраля 2011 года. Он является крайне популярным персонажем в стране, его реплики в Twitter по поводу различных событий, мгновенно расходятся в интернете.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кот Ларри дал несколько важных советов только что избранной на должность премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

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