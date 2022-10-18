Улан-Удэ, , 07:04 — REGNUM В Бурятии перед судом предстанет руководитель компании по сбору и транспортировке мусора по обвинению в хищении крупной суммы бюджетных средств. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Несанкционированная свалка в Бурятии Следственное управление СКР по Бурятии

По данным следствия, обвиняемый в 2019 году заключил с минприроды региона три контракта на ликвидацию несанкционированных свалок в Улан-Удэ и районах Бурятии. Через некоторое время подрядчик представил недостоверные данные о проведённых работах.

На основании документов ему были оплачены непроизведённые работы на сумму 13,4 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье «мошенничество в особо крупном размере». Имущество обвиняемого стоимостью 170 млн рублей было арестовано для обеспечения возмещения ущерба.

«Наиболее строгая санкция за совершение указанного преступления предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного млн рублей и с ограничением свободы на срок до двух лет», — добавили в надзорном ведомстве.

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