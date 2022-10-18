Оренбург, , 07:04 — REGNUM В Оренбургской области губернатор подписал указ о назначении на должность исполняющего обязанности министра промышленности и энергетики Алексея Шарыгина, сообщили в пресс-службе областного правительства.

и. о. министра промышленности и энергетики Оренбургской области Алексей Шарыгин orenburg-gov.ru

В новом статусе чиновник приступит к работе с 18 октября. Добавим, что 17 октября Шарыгин досрочно сложил полномочия депутата горсовета Новотроицка.

Дмитрий Кулаков с 17 октября освобождён от исполнения обязанностей министра промышленности и энергетики региона.

Алексей Шарыгин родился 27 июня 1978 года в Новотроицке. Имеет два высших образования по специальностям «Химическая технология неорганических веществ» и «Экономика и управление на предприятии». Последние шесть лет работал генеральным директором ООО «НСплав».