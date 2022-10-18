Николаев, Бывш. УССР, , 07:00 — REGNUM Энергоснабжение частично пропало ночью в Николаевской области, сообщило информационное агентство киевского нацистского режима УНИАН.

Без света Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Гауляйтер региона Виталий Ким заявил журналистам, что бандеровские власти пытаются исправить ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в ночь на 18 октября, в Киеве, а также в Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога.

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