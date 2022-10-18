Николаев, Бывш. УССР, 18 октября 2022, 07:00 — REGNUM Энергоснабжение частично пропало ночью в Николаевской области, сообщило информационное агентство киевского нацистского режима УНИАН.
Гауляйтер региона Виталий Ким заявил журналистам, что бандеровские власти пытаются исправить ситуацию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в ночь на 18 октября, в Киеве, а также в Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога.
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