Николаев, Украина, 18 октября, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Энергоснабжение частично пропало ночью в Николаевской области, сообщило информационное агентство киевского нацистского режима УНИАН.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Гауляйтер региона Виталий Ким заявил журналистам, что бандеровские власти пытаются исправить ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в ночь на 18 октября, в Киеве, а также в Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога.