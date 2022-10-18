Бузулукский район, Оренбургская область, 18 октября, 2022, 06:54 — ИА Регнум. В двух муниципальных образования Оренбургской области досрочно отремонтировали два моста, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мост

Открыто движение по мостам через реку Елшанка на трассе Гай — Орск в Гайском городском округе и через реку Тепловка на дороге Бузулук — Грачевка в Бузулукском районе.

Еще 12 мостов региональной и межмуниципальной дорожной сети в графике планово-предупредительного ремонта 2022 года. Уже завершены работы на пяти объектах. В 2023 году будет закончен капремонт мостов через реку Жуса на дороге Орск — Шильда — граница Челябинской области и через реку Самара на трассе Мамалаевка — Капитоновка.

Стоит отметить, мостовые сооружения в 2022 году впервые вошли в национальный проект «Безопасные качественные дороги». Это позволило приступить к ремонту сразу десятка мостов на трассах региона.