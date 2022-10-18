Курган, 18 октября, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов перечислил на счёт регионального управления социальной защиты населения свой месячный заработок в помощь семьям мобилизованных земляков. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Пресс-служба Курганской областной думы Дмитрий Фролов

Сотрудники аппарата Курганской областной думы по собственной инициативе собрали денежные средства и приобрели одежду для мобилизованных зауральцев.

«Сегодня мы поддерживаем земляков, призванных в ходе частичной мобилизации. Мои коллеги, депутаты областной думы, в своих избирательных округах оказывают помощь мобилизованным гражданам, их семьям, пожилым родителям. На прошедшей неделе совместно с молодежными объединениями, Общественной молодежной палатой при областной думе провели донорскую акцию — сдали кровь. Надеемся, что это позволит спасти многие жизни», — отметил Дмитрий Фролов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, курганский губернатор Вадим Шумков обозначил необходимость в принятии единых по России решений и подходов по выплатам мобилизованным гражданам и их обеспечению.