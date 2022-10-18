Сеул, , 06:51 — REGNUM Крупномасштабные совместные учения ВВС запланировали провести США и Южная Корея на фоне участившихся ракетных пусков со стороны КНДР. Об этом 18 октября сообщило агентство Yonhap.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Запланированная тренировка направлена на проверку систем комбинированных воздушных операций военного времени между южнокорейскими и американскими ВВС и повышение их боеготовности», — уточняется в сообщении.

Учения будут проходить в период с 31 октября по 4 ноября. Всего в учениях планируется задействовать более 200 самолётов, из них 140 самолётов будут участвовать со стороны Южной Кореи, от США планируется направить около 100 самолётов. Уточняется, что будут задействованы истребители F-35A, F-15 и KF-16, а также истребители-невидимки F-35B.

Также планируется, что к учениям присоединится Австралия, которая со своей стороны развернёт танкер-заправщик.

Отмечается, что проведение учений связано с возможным проведением Северной Кореей ядерных испытаний. Предположительно, КНДР может их провести в период между завершением съезда Коммунистической партии Китая и американскими промежуточными выборами 8 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале ежегодных учений «Хогук» в Южной Корее с участием американских военных.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее начались полевые учения с участием американских военных